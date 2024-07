Mongolia: Il presidente Khurelsukh parteciperà all'inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi 2024

24 Luglio 2024_ Il presidente della Mongolia, H.E. Khurelsukh Ukhnaa, e la First Lady Bolortsetseg Luvsandorj parteciperanno alla cerimonia di...

24 Luglio 2024_ Il presidente della Mongolia, H.E. Khurelsukh Ukhnaa, e la First Lady Bolortsetseg Luvsandorj parteciperanno alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 il 26 luglio, su invito del presidente francese Emmanuel Macron e del presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach. Oltre 60 capi di Stato e funzionari di governo parteciperanno all'evento, che rappresenta un simbolo di pace e armonia tra i popoli. Durante le Olimpiadi, 33 atleti mongoli gareggeranno in nove sport, a partire dal tiro con l'arco. La Mongolia partecipa ai Giochi Olimpici dal 1964 e ha vinto un totale di 30 medaglie alle Olimpiadi estive e 4 ai Giochi Paralimpici. La notizia è riportata da montsame.mn. La partecipazione della Mongolia alle Olimpiadi sottolinea l'impegno del paese nello sport e nella promozione della cultura mongola a livello internazionale.