Mongolia: Il Presidente partecipa all'apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024

26 Luglio 2024_ Il Presidente della Mongolia, U. Khurelsukh, e sua moglie, L. Bolorjsetseg, parteciperanno all'apertura delle XXXIII Olimpiadi estive di Parigi, su invito del Presidente francese Emmanuel Macron e del Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach. L'evento si svolgerà nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2024, con la partecipazione di leader di oltre 60 paesi e organizzazioni internazionali. La Mongolia sarà rappresentata da 33 atleti in nove discipline, con la competizione di tiro con l'arco che aprirà le danze per la squadra mongola. La Mongolia partecipa alle Olimpiadi dal 1964 e ha vinto un totale di 30 medaglie alle Olimpiadi estive e 4 ai Giochi Paralimpici, come riportato da unuudur.mn. Le Olimpiadi di Parigi rappresentano un'importante occasione per la Mongolia di mostrare il proprio talento sportivo e rafforzare la propria presenza sulla scena internazionale.