Mongolia: Il Primo Ministro visita la Cina e approva il bilancio 2025

10 Novembre 2024_ Il Primo Ministro mongolo L. Oyun-Erdene ha effettuato una visita di lavoro in Cina dal 4 al 7 novembre 2024, partecipando all'Expo internazionale di importazione a Shanghai. Durante il viaggio, ha incontrato il Primo Ministro cinese Li Qiang e ha firmato importanti accordi, tra cui un prestito di un miliardo di dollari per finanziare 11 progetti, tra cui la costruzione della centrale idroelettrica di Erdeneburen. Inoltre, il Parlamento mongolo ha approvato il bilancio per il 2025, prevedendo un aumento della spesa pubblica rispetto alle promesse fatte dai partiti politici. La notizia è stata riportata da news.mn. La Mongolia, situata tra Russia e Cina, sta cercando di rafforzare le sue relazioni economiche e politiche con il suo vicino meridionale.