16 Agosto 2024_ In Mongolia, la carenza di sistemi di drenaggio adeguati sta causando frequenti allagamenti e danni significativi alle strade di recente costruzione. L'ingegnere G.Batdorj, rappresentante della Mongolian Road Construction Innovation LLC, ha sollecitato un aumento degli investimenti in questi sistemi per prevenire danni futuri. La mancanza di drenaggio appropriato porta spesso a danni alle superfici stradali in asfalto, con conseguenti buche e altri problemi strutturali. La situazione evidenzia l'urgenza di interventi per migliorare l'infrastruttura stradale del paese. Lo riporta The UB Post. La Mongolian Road Construction Innovation LLC è un'azienda che si occupa di innovazione nella costruzione stradale in Mongolia.