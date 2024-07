Mongolia: Inaugurata l'esposizione internazionale per il nuovo piano urbanistico di Kharkhorum

29 Luglio 2024_ Oggi è stata inaugurata l'esposizione internazionale dedicata ai migliori progetti selezionati per il nuovo piano urbanistico di Kharkhorum, in Mongolia. L'evento ha visto la partecipazione del capo dell'Ufficio del Presidente, G. Zandanshatar, che ha sottolineato l'importanza storica e culturale di Kharkhorum, antica capitale dell'Impero Mongolo. Il progetto di rinascita della città è stato avviato nel 2022, in occasione dell'860° anniversario della nascita di Gengis Khan, con l'obiettivo di affrontare le sfide legate alla centralizzazione e migliorare le condizioni di vita dei cittadini. La fonte di questa notizia è news.mn. L'esposizione presenta i lavori di 36 team provenienti da 18 paesi, con l'intento di selezionare i migliori progetti per la futura capitale della Mongolia.