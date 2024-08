Mongolia: Inaugurati i Giorni della Cultura e del Turismo Giapponese 2024

25 Agosto 2024_ Si sono aperti oggi a Ulaanbaatar i "Giorni della Cultura e del Turismo Giapponese 2024", un evento organizzato dal governo locale in...

25 Agosto 2024_ Si sono aperti oggi a Ulaanbaatar i "Giorni della Cultura e del Turismo Giapponese 2024", un evento organizzato dal governo locale in collaborazione con l'Ambasciata giapponese e l'azienda "Lets Travel". L'iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, offre ai partecipanti l'opportunità di esplorare la lingua, la cultura e le tradizioni giapponesi, con un focus particolare sulle arti tradizionali. Durante l'evento, il gruppo musicale giapponese "Ethosetora" si esibirà e si svolgerà un concorso di canto dedicato alla musica giapponese. Come riportato da mnb.mn, l'evento mira a rafforzare i legami culturali tra Mongolia e Giappone, promuovendo la comprensione reciproca tra i popoli. Inoltre, è prevista una fiera educativa per i giovani interessati a studiare nelle università giapponesi.