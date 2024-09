Mongolia: Inaugurato il 36° Festival del Libro sotto l'egida del Presidente Khurelsukh

13 Settembre 2024_ Il 36° Festival del Libro, organizzato dall'associazione non governativa "Mondo della Cultura del Libro", è stato inaugurato in...

13 Settembre 2024_ Il 36° Festival del Libro, organizzato dall'associazione non governativa "Mondo della Cultura del Libro", è stato inaugurato in Mongolia sotto l'egida del Presidente Ukhnaagiin Khurelsukh. L'evento, che promuove la lettura e la cultura letteraria, ha visto la partecipazione di oltre 500 autori e editori locali, oltre a rappresentanti da Russia, Cina, Corea del Sud e Polonia. Durante il festival, gli autori presenteranno le loro opere e si svolgeranno vari eventi culturali, tra cui mostre e incontri tra lettori e scrittori. La notizia è stata riportata da mnb.mn. Il festival si tiene ogni anno nel terzo fine settimana di maggio e settembre, in conformità con un decreto presidenziale del 2012, e attira mediamente oltre 240.000 visitatori.