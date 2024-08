Mongolia: Inaugurato il festival culturale 'Danishig Naadam - Khuree Tsam 2024' a Ulaanbaatar

03 Agosto 2024_ È iniziato il festival culturale 'Danishig Naadam - Khuree Tsam 2024' presso il sito di Khui Doloo Hudag, organizzato dalla Municipalità di Ulaanbaatar in collaborazione con il Centro Buddhista Gandan. L'evento, che si svolgerà fino alla fine del weekend, prevede competizioni di lotta tradizionale mongola con la partecipazione di 256 lottatori, oltre a gare di stili di lotta buriata e di Inner Mongolia. Il sindaco di Ulaanbaatar, Kh.Nyambaatar, ha sottolineato l'importanza del festival nel promuovere l'identità nazionale e le tradizioni culturali mongole. Il festival include anche spettacoli, mostre fotografiche e mercati artigianali, evidenziando la ricca eredità culturale del popolo mongolo, come riportato da news.mn. Questo evento rappresenta un'opportunità per celebrare l'unità e l'indipendenza della Mongolia, coinvolgendo visitatori e residenti in una serie di attività culturali.