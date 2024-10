Mongolia: Inaugurato il primo incontro della sessione autunnale del Parlamento con 126 membri

01 Ottobre 2024_ Oggi si è aperta la prima sessione autunnale del Parlamento della Mongolia, composta da 126 membri, a seguito delle elezioni. Il presidente del Parlamento, Amarbayasgalan, ha sottolineato l'importanza di un'azione responsabile e trasparente da parte dei rappresentanti, rispondendo alle aspettative della società. Ha inoltre evidenziato la necessità di un approccio innovativo e efficace nella definizione delle politiche interne ed estere del paese. La sessione ha visto la partecipazione di membri della Corte Costituzionale, della Corte Suprema e di ambasciatori stranieri, come riportato da montsame.mn. Il Parlamento si riunirà per almeno 75 giorni lavorativi, affrontando questioni cruciali per lo sviluppo della Mongolia e il benessere dei suoi cittadini.