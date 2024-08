Mongolia: Inaugurato il primo incontro mondiale delle donne per un futuro sostenibile

22 Agosto 2024_ Si è aperto oggi a Ulaanbaatar il primo incontro mondiale delle donne, intitolato "Per un futuro verde", organizzato sotto l'egida del Presidente della Mongolia, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e le Nazioni Unite. L'evento riunisce leader e rappresentanti di 19 paesi, oltre a circa 20 organizzazioni internazionali e leader femminili nei settori del business, sport e arte. Tra i partecipanti, la Presidente della Slovenia, Natasa Pirc Musar, e alti funzionari delle Nazioni Unite, evidenziando l'importanza della partecipazione femminile nelle questioni ambientali e sociali. La conferenza affronterà temi cruciali come il ruolo delle donne nell'economia sostenibile e l'uguaglianza di genere. La notizia è riportata da mnb.mn. Questo incontro rappresenta un passo significativo per promuovere la leadership femminile e l'uguaglianza di genere a livello globale.