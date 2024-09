Mongolia: Inaugurato un nuovo ponte a sei corsie a Ulaanbaatar

30 Settembre 2024_ È stato ufficialmente aperto al traffico un nuovo ponte a sei corsie che collega il Nomin Store di Yarmag alla strada Erdeniin Khuuch e alla TPP4. La costruzione del ponte, lungo 351 metri e che si estende per 2,4 chilometri, è iniziata nel 2022 e rappresenta un importante passo avanti per l'infrastruttura di Ulaanbaatar. Questo progetto mira a ridurre la congestione del traffico nella zona di Yarmag, con l'obiettivo di diminuire il traffico del 20-30% e migliorare la sicurezza stradale. La notizia è riportata da The UB Post. Il ponte è destinato a servire come arteria fondamentale per il trasporto nella capitale mongola, contribuendo anche a stimolare l'economia locale e migliorare la qualità della vita dei residenti.