Mongolia: Incontri diplomatici con Cina e USA per rafforzare cooperazione

19 Luglio 2024_ Il Primo Ministro della Mongolia, Oyun-Erdene Luvsannamsrai, ha incontrato rispettivamente l'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Popolare Cinese in Mongolia, Shen Minjuan, e l'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti in Mongolia, Richard Buangan. Durante l'incontro con l'Ambasciatore cinese, il Primo Ministro ha espresso il desiderio di intensificare la cooperazione nei settori del commercio, economia, porti, ambiente ed energia. Quest'anno segna il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Mongolia e Cina, e le due parti hanno discusso l'espansione delle relazioni amichevoli e della cooperazione economica. L'Ambasciatore USA ha congratulato il Primo Ministro per la sua nomina e ha discusso il rafforzamento del Partenariato Strategico del Terzo Vicino tra Mongolia e USA. Lo riporta montsame.mn. Gli incontri sottolineano l'impegno della Mongolia a rafforzare le relazioni internazionali e a promuovere lo sviluppo con i suoi principali partner.