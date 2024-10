Mongolia: Incontro del governatore con i cittadini di Khalkh Gol per discutere progetti di sviluppo

03 Ottobre 2024_ Il governatore della provincia di Dornod, B. Bat-Erdene, ha incontrato i cittadini del distretto di Khalkh Gol per presentare e...

03 Ottobre 2024_ Il governatore della provincia di Dornod, B. Bat-Erdene, ha incontrato i cittadini del distretto di Khalkh Gol per presentare e discutere i progetti finanziati dal bilancio statale e provinciale. Durante l'incontro, sono stati illustrati investimenti per un totale di 7,2 miliardi di tugrik, destinati a vari progetti, tra cui la costruzione di una sala sportiva e la ristrutturazione di edifici residenziali. Inoltre, sono stati previsti investimenti per migliorare le infrastrutture locali e supportare l'agricoltura e l'allevamento. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Questi progetti mirano a migliorare la qualità della vita dei residenti e a promuovere lo sviluppo economico della regione.