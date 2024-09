Mongolia: Incontro internazionale per i leader delle forze di sicurezza

06 Settembre 2024_ Si è svolto in Mongolia un incontro internazionale dedicato ai leader delle forze armate e delle forze di polizia, presieduto dal Presidente Ukhnaagiin Khurelsukh. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 1.000 rappresentanti, tra cui 111 membri delle forze armate impegnati in missioni di pace in Sud Sudan. Durante l'incontro, il Presidente ha sottolineato l'importanza del ruolo dei leader nel garantire la sicurezza del paese e ha esortato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro per il personale militare. La fonte di questa notizia è mnb.mn. Il Presidente ha anche premiato i migliori leader e ha annunciato che il 2023 è stato dichiarato l'anno della leadership dei membri delle forze di sicurezza.