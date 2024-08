Mongolia: Incontro per migliorare i servizi sanitari a Ulaanbaatar

27 Agosto 2024_ Il Vice Sindaco di Ulaanbaatar, L.Khosbayar, ha incontrato il responsabile del Dipartimento della Salute della capitale, P.Erkhembulgan, per discutere il miglioramento dei servizi sanitari. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi come l'accesso equo alle cure, il benessere dei professionisti della salute e il rafforzamento della coordinazione intersettoriale. Il 'Centro Dentale e Facciale della Capitale', situato nel distretto di Bayanzurkh, conta 72 dipendenti e quattro reparti, e Khosbayar ha sottolineato l'importanza di sviluppare un piano per esami preventivi di salute dentale. La notizia è riportata da gogo.mn. Il Vice Sindaco ha evidenziato che la salute dentale è fondamentale per il benessere generale e che i servizi sanitari continueranno a migliorare nel futuro.