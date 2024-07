Mongolia: Incontro tra i presidenti di Mongolia e Turchia per rafforzare le relazioni bilaterali

4 Luglio 2024_ Il Presidente della Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, ha partecipato al Meeting del Consiglio dei Capi di Stato dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ad Astana, in Kazakistan. A margine del vertice, Khurelsukh ha incontrato il Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, per discutere delle relazioni bilaterali e multilaterali. Entrambi i presidenti hanno sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione in tutti i settori economici e sociali. Hanno inoltre concordato di organizzare visite di alto livello e celebrazioni per il 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Lo riporta montsame.mn. Negli ultimi anni, il commercio tra Mongolia e Turchia è triplicato, e l'aumento dei voli diretti ha contribuito a rafforzare i legami tra i due popoli.