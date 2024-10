Mongolia: Incontro tra il governo mongolo e l'ambasciatrice italiana per rafforzare le relazioni bilaterali

25 Ottobre 2024_ Il Segretario di Stato del Ministero dei Trasporti della Mongolia, S. Batbold, ha incontrato l'Ambasciatrice italiana in Mongolia,...

25 Ottobre 2024_ Il Segretario di Stato del Ministero dei Trasporti della Mongolia, S. Batbold, ha incontrato l'Ambasciatrice italiana in Mongolia, Giovanna Piccarreta, e il Vicepresidente della Leonardo, Angelo Cecchini, per discutere la cooperazione tra i due paesi. Durante l'incontro, è stata espressa gratitudine per il supporto nell'espansione delle relazioni bilaterali e si è parlato di un accordo a lungo atteso tra i governi dal 2022. Si prevede che nel 2025 si celebrerà il 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Mongolia e Italia, con la firma di un accordo sui trasporti aerei. La Leonardo, azienda italiana leader nel settore della difesa e dell'aerospazio, ha presentato le sue tecnologie avanzate, sottolineando l'importanza della collaborazione nel settore dell'aviazione. La notizia è stata riportata da mnb.mn. L'incontro rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento dei legami tra Mongolia e Italia, con opportunità di scambio tecnologico e culturale.