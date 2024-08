Mongolia: Incontro tra il Ministero degli Affari Esteri e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo

09 Agosto 2024_ Il Segretario di Stato ad interim del Ministero degli Affari Esteri della Mongolia, Munkhtushig Lkhanaajav, ha incontrato il Rappresentante Residente del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) in Mongolia, Matilda Dimovska, l'8 agosto 2024. Durante l'incontro, sono state discusse le azioni da intraprendere e la cooperazione tra la Mongolia e l'UNDP, con particolare attenzione alla promozione dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere, nonché alla lotta contro la desertificazione e il cambiamento climatico. Questo incontro evidenzia l'impegno della Mongolia nel collaborare con le organizzazioni internazionali per affrontare sfide globali. La notizia è riportata da montsame.mn. La Mongolia, situata tra Russia e Cina, è un Paese in via di sviluppo che sta cercando di migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini attraverso la cooperazione internazionale.