Mongolia: Incontro tra il Ministro dell'Istruzione e l'Ambasciatrice tedesca per progetti educativi congiunti

01 Settembre 2024_ Il Ministro dell'Istruzione mongolo, P. Naranbayar, ha incontrato l'incaricata d'affari dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, Hanna Becker, per discutere di progetti educativi in corso. Durante l'incontro, è stato evidenziato il progetto di espansione del Campus dell'Università Mongolo-Tedesca delle Risorse Naturali e della Tecnologia, volto a migliorare l'ambiente di apprendimento per gli studenti. Inoltre, è stata espressa la richiesta di ridurre il numero di materie richieste per l'ammissione alle università tedesche, da cinque a tre, per gli studenti mongoli. La notizia è riportata da mnb.mn. Questo incontro segna un passo importante nella cooperazione educativa tra Mongolia e Germania, con l'obiettivo di facilitare l'accesso degli studenti mongoli alle istituzioni accademiche tedesche.