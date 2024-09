Mongolia: Incontro tra il Parlamento e la Banca Centrale per discutere l'economia e la politica monetaria

06 Settembre 2024_ I membri del Parlamento mongolo hanno incontrato il presidente della Banca Centrale, B. Lkhagvasuren, per discutere la situazione...

06 Settembre 2024_ I membri del Parlamento mongolo hanno incontrato il presidente della Banca Centrale, B. Lkhagvasuren, per discutere la situazione economica e l'attuazione della politica monetaria. Durante l'incontro, è stato evidenziato che l'inflazione è attualmente al 5,5% e che la Banca Centrale prevede una crescita economica del 6% entro la fine dell'anno, nonostante le difficoltà nel settore agricolo. È stato anche annunciato un programma di prestiti agevolati per le cooperative agricole, con l'obiettivo di sostenere il settore e migliorare le condizioni di vita degli allevatori. La notizia è stata riportata da mnb.mn. Questo incontro sottolinea l'importanza della cooperazione tra le istituzioni per affrontare le sfide economiche del paese.