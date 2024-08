Mongolia: Incontro tra il presidente del Parlamento e il direttore regionale dell'UNDP per l'Asia e il Pacifico

26 Agosto 2024_ Il presidente del Parlamento mongolo, D.Amarbayasgalan, ha incontrato il direttore regionale dell'UNDP per l'Asia e il Pacifico, Kanni Wignaraja, per discutere della cooperazione tra Mongolia e le Nazioni Unite. Durante l'incontro, Amarbayasgalan ha espresso gratitudine per il supporto dell'UNDP nell'organizzazione di un incontro mondiale sulle donne. Wignaraja ha sottolineato l'importanza della collaborazione per affrontare sfide come il cambiamento climatico e la parità di genere, evidenziando progetti in corso nelle province mongole. La notizia è stata riportata da mnb.mn. L'UNDP, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, è un ente che lavora per migliorare le condizioni di vita e promuovere lo sviluppo sostenibile in vari paesi, inclusa la Mongolia.