Mongolia: Incontro tra il Presidente del Parlamento e la Presidente del Senato australiano per rafforzare le relazioni bilaterali

17 Ottobre 2024_ Il 16 ottobre 2024, D.Amarbayasgalan, Presidente del Grande Khural (Parlamento) della Mongolia, ha incontrato Susan Lines, Presidente del Senato australiano, al Palazzo del Governo. Durante l'incontro, entrambe le parti hanno confermato il loro impegno a espandere le relazioni amichevoli tra Mongolia e Australia, sottolineando i valori democratici condivisi. Le discussioni hanno incluso la cooperazione parlamentare e la creazione di accordi nel settore della sicurezza sociale e dei trasporti aerei intergovernativi. La visita è stata descritta come un'opportunità per approfondire la collaborazione tra le due nazioni, come riportato da gogo.mn. Questo incontro rappresenta un passo significativo per rafforzare i legami tra i due Paesi, che condividono interessi comuni in ambito sociale ed economico.