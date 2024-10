Mongolia: Incontro tra il vice presidente del Parlamento mongolo e il deputato italiano Nicola Carè

31 Ottobre 2024_ Oggi, il vice presidente del Parlamento mongolo, B. Pürevdorj, ha incontrato il deputato italiano Nicola Carè, presidente del gruppo parlamentare Italia-Mongolia. Durante l'incontro, Pürevdorj ha espresso soddisfazione per la nomina di Carè e ha discusso l'importanza della cooperazione tra i due Paesi, in particolare nel settore della lana, dove l'export mongolo verso l'Italia è aumentato da 40 a 1200 tonnellate. Carè ha sottolineato le opportunità di collaborazione in vari settori, tra cui l'industria e la difesa, evidenziando l'interesse dell'Italia a supportare lo sviluppo industriale della Mongolia. La notizia è stata riportata da 24tsag.mn. L'incontro ha visto anche la partecipazione dell'ambasciatore italiano in Mongolia, Giovanna Piccareta, sottolineando l'importanza delle relazioni bilaterali.