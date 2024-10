Mongolia: Incontro tra il vice sindaco di Ulaanbaatar e la rappresentante dell'UNDP per il progetto di energia rinnovabile

25 Ottobre 2024_ Il vice sindaco di Ulaanbaatar, A. Amartuvshin, ha incontrato Matilda Dimovska, rappresentante residente del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), per discutere la collaborazione su un progetto di energia rinnovabile. Durante l'incontro, Amartuvshin ha espresso l'intenzione di espandere il progetto "Supporto alla transizione verso l'energia rinnovabile nei quartieri informali" per migliorare le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili. Il progetto prevede l'installazione di riscaldatori elettrici e pannelli solari per 50 famiglie, contribuendo a ridurre l'inquinamento atmosferico a Ulaanbaatar. La rappresentante dell'UNDP ha confermato il supporto per rafforzare la cooperazione tra le parti. Questo progetto mira a migliorare la qualità della vita e a promuovere l'uso di energie pulite nella capitale mongola, un'area nota per i suoi problemi di inquinamento atmosferico.