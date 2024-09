Mongolia: Incontro tra rappresentanti parlamentari di Mongolia e Francia per rafforzare i legami bilaterali

08 Settembre 2024_ Il 6 settembre 2024, B.Purevdorj, Vicepresidente del Parlamento mongolo, ha incontrato Philippe Mouiller, membro del Senato francese, per discutere il rafforzamento delle relazioni tra Mongolia e Francia. Durante l'incontro, Purevdorj ha evidenziato il successo delle recenti elezioni parlamentari in Mongolia, che hanno portato alla formazione di un parlamento di 126 membri con una rappresentanza femminile del 25%. Entrambe le parti hanno espresso entusiasmo per il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2025 e hanno discusso opportunità di cooperazione economica e investimenti. La notizia è riportata da gogo.mn. L'incontro ha visto la partecipazione di vari membri del Parlamento mongolo e del gruppo di amicizia franco-mongolo, sottolineando l'importanza delle relazioni interparlamentari nel promuovere la fiducia reciproca.