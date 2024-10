Mongolia: Incontro trilaterale per potenziare la cooperazione con Russia e Cina

17 Ottobre 2024_ Mongolia, Russia e Cina hanno tenuto un incontro trilaterale per discutere la cooperazione in vari settori, tra cui trasporti, logistica, energia e minerali. Durante l'incontro, i rappresentanti dei tre paesi hanno espresso soddisfazione per l'intensificazione della collaborazione su progetti strategici. La Mongolia ha anche annunciato miglioramenti nei suoi indici di governance elettronica e valutazione finanziaria, segnalando un ambiente favorevole per gli investimenti. Inoltre, il paese è pronto a collaborare attivamente con tutti i membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) per promuovere lo sviluppo sostenibile e la stabilità regionale. La notizia è stata riportata da news.mn. La Mongolia, situata tra Russia e Cina, è un paese ricco di risorse naturali e sta cercando di attrarre investimenti esteri per sviluppare la sua economia.