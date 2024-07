Mongolia: Incontro ufficiale tra il Ministro degli Esteri e il Segretario di Stato USA

24 Luglio 2024_ Il 23 luglio 2024, B.Battsetseg, Ministro degli Esteri della Mongolia, ha incontrato ufficialmente il Segretario di Stato americano Anthony J. Blinken durante la sua visita negli Stati Uniti. Durante l'incontro, Blinken ha espresso orgoglio per il ruolo degli Stati Uniti come 'terzo vicino' della Mongolia e ha annunciato l'avvio di un Dialogo Strategico Completo tra i due Paesi. I due funzionari hanno discusso di come migliorare la resilienza economica della Mongolia, sostenere il turismo e ampliare la cooperazione in vari settori, tra cui le risorse minerarie e l'energia. Questo incontro segna un passo importante nel rafforzamento della partnership strategica tra Mongolia e Stati Uniti, come riportato da gogo.mn. Il Segretario Blinken visiterà ufficialmente la Mongolia il 1° agosto, su invito del Ministro B.Battsetseg.