Mongolia: Incontro ufficiale tra il Ministro degli Esteri mongolo e il Segretario di Stato USA

01 Agosto 2024_ Il Ministro degli Esteri della Mongolia, Battsetseg Batmunkh, ha incontrato il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, per discutere l'espansione della partnership strategica tra i due paesi. Durante i colloqui, sono stati affrontati temi come l'apertura di un centro di formazione per insegnanti di inglese a Ulaanbaatar e un dialogo sull'energia rinnovabile. Inoltre, è stata concordata l'estensione del Child Protection Compact Partnership fino al 2025. Le due parti hanno espresso soddisfazione per i risultati dei colloqui, evidenziando l'importanza di rafforzare le relazioni bilaterali. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Questo incontro segna un passo significativo verso una cooperazione più profonda tra Mongolia e Stati Uniti, con l'obiettivo di migliorare l'ambiente d'investimento in Mongolia.