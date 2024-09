Mongolia: Incontro ufficiale tra il Primo Ministro e il Vicepresidente cinese per rafforzare la cooperazione bilaterale

08 Settembre 2024_ Il Primo Ministro mongolo L. Oyun-Erdene ha incontrato il Vicepresidente cinese Han Zheng il 7 settembre 2024 per discutere...

08 Settembre 2024_ Il Primo Ministro mongolo L. Oyun-Erdene ha incontrato il Vicepresidente cinese Han Zheng il 7 settembre 2024 per discutere l'espansione delle relazioni strategiche tra Mongolia e Cina. Durante l'incontro, i due leader hanno sottolineato l'importanza di mantenere un dialogo costante e di allineare le politiche di sviluppo dei due paesi. Oyun-Erdene ha evidenziato la necessità di potenziare la cooperazione in vari settori, tra cui infrastrutture, energia e commercio, con l'obiettivo di raggiungere un volume commerciale di 20 miliardi di dollari. La fonte di questa notizia è mnb.mn. Il Primo Ministro ha anche proposto progetti per collegare i confini attraverso ferrovie e sviluppare il turismo transfrontaliero, sottolineando l'importanza di una collaborazione proficua tra Mongolia, Cina e Russia.