Mongolia: Inizia la costruzione del nuovo parco Urt Tsagaan a Ulaanbaatar

29 Agosto 2024_ È iniziata la costruzione del nuovo parco Urt Tsagaan, che sorgerà nell'area dell'ex Centro Commerciale Urt Tsagaan, a Ulaanbaatar. Le autorità locali hanno annunciato che i lavori di costruzione saranno completati entro la fine dell'anno, mentre lo sviluppo del paesaggio inizierà a marzo 2025, con l'obiettivo di aprire il parco al pubblico in estate. La decisione di trasformare l'area in un parco pubblico è stata presa dopo che il 96% dei residenti ha espresso supporto per il progetto, portando alla demolizione dell'edificio pericolante. La fonte di questa notizia è theubposts.com. Questo progetto rappresenta un passo importante verso la creazione di spazi verdi nella capitale mongola, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini.