Mongolia: Inizia la costruzione della metro di Ulaanbaatar con un nuovo appalto internazionale

02 Ottobre 2024_ La compagnia Inno 'Dawas Engineering' ha vinto l'appalto internazionale per i servizi di consulenza relativi alla costruzione di un sistema metropolitano ad alta capacità a Ulaanbaatar. Il 3 ottobre verrà annunciata la prima fase per la selezione dell'appaltatore per la costruzione della metro, che si estenderà per circa 18 chilometri e avrà 14 stazioni. Il nuovo sistema di trasporto pubblico è progettato per trasportare 17.500 passeggeri all'ora, riducendo il tempo di viaggio a soli 27 minuti. Questo progetto mira a migliorare la mobilità urbana e a stimolare lo sviluppo economico nella capitale mongola, come riportato da The UB Post. La costruzione della metro di Ulaanbaatar è prevista per il 2025 e rappresenta un passo significativo per affrontare il problema del traffico nella città.