Mongolia: Iniziativa 'Ecomobility' per ridurre il traffico a Ulaanbaatar

09 Settembre 2024_ Il sindaco di Ulaanbaatar, Kh.Nyambaatar, ha lanciato l'iniziativa 'Ecomobility' per ridurre il traffico nella capitale mongola. Questa campagna promuove l'uso condiviso delle auto, la camminata, l'uso della bicicletta e dei mezzi pubblici, seguendo una tendenza globale verso la mobilità ecologica. Ulaanbaatar sta implementando vari progetti, come la ristrutturazione dei marciapiedi e l'aumento del numero di autobus in circolazione, per migliorare l'accessibilità e la qualità della vita dei cittadini. La fonte di questa notizia è mnb.mn. L'iniziativa include anche misure per limitare l'uso di veicoli governativi e incoraggiare il trasporto pubblico tra i funzionari statali.