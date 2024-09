16 Settembre 2024_ In Mongolia, il governo ha avviato un progetto innovativo per generare energia attraverso la combustione dei rifiuti,...

16 Settembre 2024_ In Mongolia, il governo ha avviato un progetto innovativo per generare energia attraverso la combustione dei rifiuti, un'iniziativa che mira a migliorare l'efficienza energetica del paese. Il progetto è guidato da Ch.Batzorig, un esperto con 13 anni di esperienza nel settore energetico, che ha già lavorato su importanti progetti di infrastruttura a Ulaanbaatar, la capitale mongola. Questo nuovo approccio non solo contribuirà a ridurre i rifiuti, ma fornirà anche una fonte di energia sostenibile per le comunità locali. La notizia è stata riportata da news.mn, evidenziando l'importanza di questo progetto per il futuro energetico della Mongolia. Ulaanbaatar è la città più grande della Mongolia e un centro cruciale per lo sviluppo economico e infrastrutturale del paese.