Mongolia: Inizio del vertice sulla biodiversità e il cambiamento climatico a Ulaanbaatar

17 Ottobre 2024_ A Ulaanbaatar, è iniziato un vertice multilaterale in preparazione della Conferenza delle Parti delle convenzioni ONU sulla biodiversità, il cambiamento climatico e la lotta contro la desertificazione. Il presidente mongolo U. Khurelsukh ha aperto i lavori sottolineando l'importanza di affrontare insieme le sfide ambientali, come il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. Ha inoltre evidenziato la necessità di un approccio integrato che coinvolga tutti i settori della società, inclusi governo, settore privato e società civile. Il vertice riunisce oltre 180 partecipanti da circa 70 organizzazioni, comprese istituzioni diplomatiche e ONG, per discutere politiche e strategie per migliorare la situazione ambientale in Mongolia. La notizia è riportata da montsame.mn. Il governo mongolo sta attuando iniziative come il movimento nazionale "Un miliardo di alberi" per affrontare le sfide ambientali e promuovere la sostenibilità.