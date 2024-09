Mongolia: Inizio della campagna di vaccinazione antinfluenzale per il nuovo anno scolastico

31 Agosto 2024_ In Mongolia, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, è stata avviata una campagna di vaccinazione antinfluenzale per ridurre...

31 Agosto 2024_ In Mongolia, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, è stata avviata una campagna di vaccinazione antinfluenzale per ridurre i casi di influenza. Sono previste 180.000 dosi di vaccino, con priorità per i gruppi a rischio, come i bambini di età compresa tra 0 e 9 anni, che rappresentano oltre il 70% dei casi di influenza dello scorso anno. Il vaccino, prodotto in Corea del Sud, offre protezione contro diversi ceppi virali e contribuisce a ridurre la gravità della malattia in caso di infezione. La campagna è stata annunciata dal direttore del Dipartimento della Salute di Ulaanbaatar, P. Erkhembulgan, come riportato da montsame.mn. Le strutture sanitarie della capitale sono pronte ad aumentare la loro capacità di accoglienza durante i picchi di malattie respiratorie, con un totale di 800 posti letto disponibili per i bambini.