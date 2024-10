Mongolia: Inizio della chiamata alle armi nella capitale Ulaanbaatar

18 Ottobre 2024_ Oggi ha avuto inizio la chiamata alle armi a Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia, che proseguirà fino al 20 ottobre 2024. Il processo di distribuzione delle notifiche di chiamata è attualmente al 72% e, a differenza degli anni precedenti, quest'anno i giovani saranno inviati direttamente alle unità militari dopo un controllo sanitario centralizzato. Inoltre, è stato introdotto un programma di formazione per migliorare le competenze in inglese e informatica per i nuovi soldati. La notizia è riportata da news.mn. Le sedi di chiamata si trovano in diverse scuole e istituti della capitale, tra cui la Scuola 96 nel distretto di Bayangol e la Scuola 14 nel distretto di Bayanzürkh.