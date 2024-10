Mongolia: Intelligenza artificiale per la gestione del traffico a Ulaanbaatar

14 Ottobre 2024_ La capitale mongola, Ulaanbaatar, sta implementando un sistema di gestione del traffico basato sull'intelligenza artificiale per migliorare la fluidità del traffico e ridurre la congestione. Il progetto prevede l'uso di telecamere per analizzare i dati in tempo reale e ottimizzare il funzionamento dei semafori. Durante una riunione dei funzionari municipali, sono state presentate 34 proposte per affrontare il problema del traffico, tra cui l'implementazione di un'applicazione E-Police per segnalare le infrazioni. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Questo intervento mira a modernizzare la rete stradale della città, che è nota per le sue sfide legate al traffico e alla mobilità urbana.