Mongolia: Intensificata la collaborazione con l'Associazione per la Prevenzione della Tortura

21 Ottobre 2024_ La Mongolia ha intensificato la sua collaborazione con l'Associazione per la Prevenzione della Tortura (APT) attraverso un impegno settimanale a Ulaanbaatar. Questa partnership si concentra sull'ispezione e la supervisione delle strutture di detenzione, in particolare delle prigioni femminili. Un risultato chiave di questa collaborazione è il piano di condurre un'ispezione congiunta della prigione femminile in Mongolia nei prossimi mesi, per garantire che le metodologie di audit siano conformi agli standard internazionali. Entrambe le organizzazioni sono impegnate a identificare e affrontare eventuali carenze nei processi di ispezione attuali. La notizia è riportata da The UB Post. Inoltre, il Torture Prevention Office (TPO) sta sviluppando applicazioni mobili per consentire ai detenuti di segnalare abusi, affrontando le sfide legate all'accesso alle reti telefoniche nelle aree remote.