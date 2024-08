Mongolia: Intensificati i controlli per prevenire la peste bubbonica

23 Agosto 2024_ Le autorità mongole hanno intensificato i controlli per prevenire la diffusione della peste bubbonica e altre malattie infettive, in seguito a un decreto del sindaco di Ulaanbaatar. I controlli sono stati effettuati in vari punti di accesso stradale, coinvolgendo diverse agenzie, tra cui il Dipartimento per le Emergenze e il Centro Nazionale per le Malattie Zoonotiche. Negli ultimi 14 giorni, sono stati ispezionati 18.500 veicoli, con il ritrovamento di carne di marmotta, ma senza tracce del batterio della peste. I controlli proseguiranno fino al 15 ottobre 2024, come comunicato dal Dipartimento per le Emergenze di Ulaanbaatar. La peste bubbonica è una malattia infettiva grave, storicamente nota per le sue epidemie devastanti, e la Mongolia ha adottato misure preventive per proteggere la salute pubblica.