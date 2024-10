Mongolia: Intervento chirurgico innovativo per rimuovere un tumore maligno

30 Ottobre 2024_ Un team del Dipartimento di Chirurgia Ortopedica del National Trauma and Orthopedic Research Center (NTORC) in Mongolia ha eseguito con successo un intervento complesso per rimuovere un tumore maligno da un femore. L'operazione ha incluso l'impianto di una protesi artificiale, nota come 'megaprosthesis', che ha permesso al paziente di mantenere l'arto e ripristinare le funzioni senza necessità di amputazione. Questo intervento rappresenta un importante passo avanti nella chirurgia ortopedica del paese, grazie anche alla collaborazione con esperti medici sudcoreani. La notizia è stata riportata da The UB Post. Il NTORC è un centro di ricerca e trattamento specializzato in traumi e patologie ortopediche, fondamentale per la salute pubblica in Mongolia.