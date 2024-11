Mongolia: Introduzione dell'inglese nelle scuole a partire dalla terza elementare

04 Novembre 2024_ Il Ministero dell'Istruzione della Mongolia ha confermato che l'inglese sarà introdotto come materia a partire dalla terza elementare, nonostante le polemiche suscitate da una clausola nel disegno di legge sull'istruzione. La decisione è stata presa in risposta alle preoccupazioni espresse sui social media riguardo all'importanza della lingua inglese nel sistema educativo. Inoltre, il ministero sta collaborando con organizzazioni internazionali e locali per adattare il programma di lingua inglese di Pearson per il contesto mongolo. I preparativi per l'implementazione del programma sono già in corso, inclusi test pilota, mentre il dibattito pubblico sull'educazione linguistica continua. La notizia è riportata da The UB Post. Questa iniziativa fa parte di un pacchetto di riforme educative più ampio, volto a migliorare la qualità dell'istruzione in Mongolia.