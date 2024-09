Mongolia: Introduzione di visti elettronici per promuovere il turismo

23 Settembre 2024_ La Mongolia ha avviato un sistema di visti elettronici per quattro categorie, tra cui turismo e lavoro, a partire dal 2021. Gli stranieri possono ora richiedere i visti digitalmente, con la possibilità per le parti invitate di gestire le domande attraverso un portale online. È necessario il pagamento anticipato della tassa per il visto, e le notifiche di approvazione o rifiuto verranno inviate via email. Questa iniziativa, sostenuta dalla Banca asiatica di sviluppo, mira a semplificare il processo di richiesta e a migliorare l'esperienza di viaggio per i visitatori. La notizia è stata riportata da The UB Post. L'implementazione di questo sistema rappresenta un passo significativo per la Mongolia nel rafforzare il turismo e le relazioni internazionali.