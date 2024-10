Mongolia: La National University of Mongolia entra nella classifica globale di Times Higher Education

14 Ottobre 2024_ L'organizzazione internazionale 'Times Higher Education' ha pubblicato la sua classifica globale per il 2024, includendo la National University of Mongolia (NUM) tra le 1.501 istituzioni valutate. NUM ha raggiunto una posizione di 2.000, un risultato significativo che evidenzia i progressi compiuti nell'ambito educativo. La classifica ha esaminato un totale di 2.000 università provenienti da 104 paesi, sottolineando l'importanza della qualità dell'istruzione a livello globale. Questo riconoscimento rappresenta un passo avanti per l'istruzione superiore in Mongolia, come riportato da The UB Post. La National University of Mongolia è la principale università del paese, nota per il suo impegno nella ricerca e nell'istruzione di qualità.