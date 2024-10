Mongolia: La National University of Mongolia entra per la prima volta nel ranking mondiale delle università

10 Ottobre 2024_ La National University of Mongolia (NUM) ha fatto il suo debutto nel prestigioso ranking mondiale delle università di "The Times Higher Education", classificandosi nella categoria 1501+. Questo traguardo segna un importante passo per l'istruzione superiore mongola, poiché è la prima volta che un'università del paese viene inclusa in queste classifiche globali. Il rettore B.Ochirkhuyag ha sottolineato l'impegno dell'università nel soddisfare i criteri internazionali, producendo annualmente circa 200 articoli accademici. J.Ariunbold, del Ministero dell'Istruzione, ha evidenziato come questo risultato possa favorire la collaborazione tra istituzioni mongole e università internazionali. La notizia è stata riportata da gogo.mn, evidenziando l'importanza di questo riconoscimento per il futuro dell'istruzione in Mongolia.