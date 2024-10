Mongolia: Lanciata piattaforma di scambio dati per l'istruzione

23 Ottobre 2024_ È stata sviluppata e implementata una piattaforma di 'Data Exchange' nell'ambito del progetto 'Education-NM', dedicata alla registrazione digitale e alla condivisione di informazioni nel settore educativo. Questa iniziativa è stata avviata nelle scuole mongole a partire dallo scorso settembre, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la trasparenza nella gestione dei dati scolastici. La piattaforma rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione dell'istruzione in Mongolia, facilitando l'accesso alle informazioni per studenti e insegnanti. La notizia è stata riportata da The UB Post. Il progetto 'Education-NM' è parte di un più ampio sforzo del governo mongolo per modernizzare il sistema educativo e promuovere l'uso delle tecnologie digitali nelle scuole.