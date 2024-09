Mongolia: Lavoratori migranti affrontano condizioni di sfruttamento e vulnerabilità

16 Settembre 2024_ I lavoratori migranti in Mongolia, come Nayeon Kim e Chang Bang Zang, vivono in condizioni precarie, con ambienti di lavoro...

16 Settembre 2024_ I lavoratori migranti in Mongolia, come Nayeon Kim e Chang Bang Zang, vivono in condizioni precarie, con ambienti di lavoro sporchi e insalubri. Nonostante il desiderio di tornare in Vietnam, il costo del viaggio e del visto è proibitivo, superando i 2 milioni di MNT. Questi lavoratori, spesso privi di registrazione ufficiale, sono particolarmente esposti a sfruttamento e abusi, con rischi elevati di violazioni dei diritti umani. La situazione è aggravata dalla mancanza di protezioni legali e dalla vulnerabilità economica. La notizia è riportata da The UB Post. Le condizioni di lavoro in Mongolia, specialmente nei settori come l'agricoltura e la costruzione, richiedono un'attenzione urgente per garantire i diritti dei lavoratori migranti.