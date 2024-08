Mongolia: Le Filippine e la Mongolia rafforzano la cooperazione bilaterale

04 Agosto 2024_ Le Filippine e la Mongolia hanno sottolineato la loro partnership naturale, mirata a perseguire interessi comuni nonostante le differenze climatiche e geografiche. Entrambi i Paesi, in crescita economica, si impegnano a costruire società giuste e resilienti, riconoscendo l'importanza di un ordine internazionale basato su regole e giustizia. La cooperazione si estenderà a settori come turismo, educazione, cultura e gestione dei rischi legati ai disastri, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico. La notizia è riportata da montsame.mn. In occasione del 20° anniversario del Trattato di Amicizia e Cooperazione, i due Paesi si preparano a collaborare ulteriormente in ambito regionale e internazionale.