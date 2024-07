Mongolia: L.Oyun-Erdene confermato Primo Ministro e biglietti del Naadam esauriti

6 Luglio 2024_ L.Oyun-Erdene è stato confermato come Primo Ministro della Mongolia con il 100% dei voti dei 103 membri del Parlamento presenti. La sua nomina è stata ufficializzata con una risoluzione che entra in vigore immediatamente. Nel frattempo, i biglietti per il Naadam, la festa nazionale mongola, sono stati venduti in un'ora, causando sovraccarichi nel sistema di vendita online. Inoltre, il sindaco di Ulaanbaatar, Kh.Nyambaatar, ha firmato un contratto di consulenza con la società sudcoreana Dohwa Engineering per la costruzione di una metropolitana. Lo riporta news.mn. Infine, il Presidente della Mongolia, U.Khurelsukh, ha partecipato alla cerimonia di saluto per gli atleti mongoli che parteciperanno alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024.