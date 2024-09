Mongolia: Miglioramento del rating di credito e problemi con i trasporti pubblici

22 Settembre 2024_ Il rating di credito della Mongolia è migliorato, raggiungendo il livello 'B+', grazie alla stabilità del settore minerario, ma persistono problemi con il furto di autobus. Nel 2023, il governo di Ulaanbaatar ha firmato contratti per l'acquisto di 810 autobus, ma l'operazione è ora sotto inchiesta per corruzione. Inoltre, la nuova legge sulla protezione dei minori è stata introdotta, ma la sua attuazione ha mostrato lacune significative. La fonte di queste informazioni è news.mn. La situazione dei trasporti pubblici e la protezione dei minori rimangono temi critici per il governo mongolo, che sta cercando di migliorare la qualità della vita nella capitale.