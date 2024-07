Mongolia: Morte di un detenuto in ospedale solleva accuse di tortura

26 Luglio 2024_ Un giovane di 22 anni, detenuto presso il carcere n. 461, è deceduto al Terzo Ospedale Centrale di Stato, suscitando accuse di tortura da parte della sua famiglia nei confronti della polizia. La sorella del defunto ha dichiarato che il fratello non era stato ancora condannato e che la sua salute era peggiorata durante la detenzione, senza ricevere le cure necessarie. La famiglia ha presentato denunce legali per ottenere giustizia, mentre la polizia ha avviato un'indagine sulla morte e sulle possibili violazioni dei diritti umani. La fonte di queste informazioni è The UB Post. Le autorità hanno confermato che il giovane era sotto indagine per diversi reati e che la sua morte è stata attribuita a una sindrome da distress respiratorio acuto, con ulteriori indagini in corso per chiarire le circostanze del decesso.